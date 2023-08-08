Погода в Иркутской области 9 и 10 августа будет дождливой и с грозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 9 и 10 августа днем в западных, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. При грозах северо-западный ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Что касается Иркутска, то здесь в эти дни будет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза.

В связи с этим в МЧС убедительно попросили учитывать эти неблагоприятные погодные условия. Более того, рекомендуется отказаться от выхода на водные объекты и туристические маршруты из-за непогоды.