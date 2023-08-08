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НовостиОбщество8 августа 2023 10:46

Студенты Иркутского медуниверситета прошли практику в Харбине

Она стала первой очной практикой после пандемии коронавируса
Елена СИНИЦА
Студенты Иркутского медуниверситета прошли практику в Харбине

Студенты Иркутского медуниверситета прошли практику в Харбине

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа из 13 студентов лечебного и педиатрического факультетов Иркутского государственного медицинского университета прошли учебную практику и стажировку на базе Харбинского медицинского университета, КНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Вузы давно являются партнерами, в период пандемии сотрудничество не останавливалось, а продолжалось в формате онлайн. Сейчас же оно возобновилось в очном формате, - говорят в правительстве.

Во время таких визитов, как сейчас, иркутские студенты знакомятся с китайским вузом и системой медицинского образования, практическим здравоохранением КНР, принципами оказания медицинской помощи, историей медицины Китая.

Они могут посетить демонстративные классы и пройти клиническую практику.