Заканчивается ремонт нескольких улиц в Иркутске

В этом сезоне качество дорожных ремонтов контролирует стройнадзор из Новосибирска. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в разгаре сезон ремонта дорог. В настоящий момент по ул. Фаворского, которая участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», почти закончена укладка асфальта.

– В этом сезоне качество дорожных ремонтов контролирует стройнадзор из Новосибирска, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. - Ежедневно каждый объект проверяют и специалисты комитета городского обустройства мэрии. Все материалы проходят лабораторные исследования.

Как только покрытие пройдет все соответствующие экспертизы, начнутся установка дорожных знаков и нанесение разметки. Так же близок к завершению ремонт на улице Марии Ульяновой, на Свердлова и Терешковой асфальтируют тротуары, а на дороге в микрорайоне Зеленом укладывается первый слой асфальта.

Многие водители уже заметили, что по ночам ограничивается движение по путепроводу на Джамбула и по плотине ГЭС. Это два масштабных объекта, которые требуют таких мер. Оба должны быть сданы уже в этом году.