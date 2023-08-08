За рождение детей в Иркутской области получили выплаты 4,9 тысячи семей Фото: Даниил ОПАРИН

В 2023 году в Иркутской области единовременную выплату при рождении ребенка в размере 10 тысяч рублей получили 4 939 семей на 5 018 детей. Еще 112 семей получили единовременную выплату при одновременном рождении двух и более детей в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На выплаты могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход ниже, чем двукратная величина прожиточного минимума. В 2023 году на эти цели в области заложено 107,8 млн рублей, - говорят в правительстве.

Подать заявление о получении единовременной выплаты нужно в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.