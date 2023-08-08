В Иркутске разыскивают пропавшего без вести Виктора Булгакова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают пропавшего Виктора Булгакова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своих социальных сетях.

-В отделение полиции обратился сын пропавшего. С его слов, мужчина ушел из дома 3 августа и до сих пор не вернулся, - говорят в полиции.

Мужчина может быть дезориентирован.

На вид: 50-55 лет. Европейский тип лица, рост 190, говорят в полиции.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефонам: 83952320002, 89249911162 или 02.