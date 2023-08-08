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НовостиОбщество8 августа 2023 15:20

В Братске на автодороге "Вилюй" в ДТП пострадали три человека

Всех пострадавших в ДТП в Братске госпитализировали
Елена СИНИЦА
В Братске на автодороге "Вилюй" в ДТП пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция региона

В Братске на автодороге "Вилюй" в ДТП пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция региона

Сотрудники полиции Братска выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

-8 августа вечером на 229-м километре федеральной автодороги «Вилюй» 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» не справился с управлением и допустил выезд на "встречку". Там он столкнулся с «ВАЗ-2105».

Как итог, три человека получили различные травмы. Всех госпитализировали в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.