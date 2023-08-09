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НовостиОбщество8 августа 2023 23:34

Директора учреждения культуры уволили за контракт с родственником в Усолье-Сибирском

Руководитель учреждения был уволен за то, что нанял родственника на работу
Таисия ЧЕМИСОВА
Руководитель учреждения был уволен за то, что нанял родственника на работу

Руководитель учреждения был уволен за то, что нанял родственника на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры в Усолье-Сибирском был уволен с должности за то, что заключил контракт на ремонт с родственником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Руководитель учреждения использовал свои должностные полномочия при заключении и приемке выполненных работ, санкционировании оплаты, что привело к личной заинтересованности, выразившейся в получении дохода его близким родственником, - сообщают в прокуратуре.

После прокурорского вмешательства, руководителя учреждения уволили с должности в связи с утратой доверия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске провели капремонт в 72 многоквартирных домах. Это более 20% от запланированного объема на текущий год.