Директора учреждения культуры уволили за контракт с родственником в Усолье-Сибирском

Руководитель учреждения был уволен за то, что нанял родственника на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры в Усолье-Сибирском был уволен с должности за то, что заключил контракт на ремонт с родственником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Руководитель учреждения использовал свои должностные полномочия при заключении и приемке выполненных работ, санкционировании оплаты, что привело к личной заинтересованности, выразившейся в получении дохода его близким родственником, - сообщают в прокуратуре.

После прокурорского вмешательства, руководителя учреждения уволили с должности в связи с утратой доверия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске провели капремонт в 72 многоквартирных домах. Это более 20% от запланированного объема на текущий год.