Похитителя шоколада ищет полиция Братска Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Серийный похититель шоколада объявился в Братске. Сотрудники уголовного розыска ищут мужчину, который вынес из магазина несколько плиток шоколада на сумму 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Братское».

- Подозреваемому около 45-50 лет, среднего роста, короткая стрижка с залысиной. Был одет в футболку серого цвета, темные штаны и темные ботинки. При себе имелась небольшая сумка через плечо черного цвета, - сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП на дороге «Вилюй» в Братске. Пострадали три человека. Всех пострадавших госпитализировали.