Подозреваемые в кражах электроинструментов задержаны в Иркутском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе полиция задержала группу лиц, которая подозревается в похищении электроинструментов из жилых домов. Мужчины украли инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области.

- С мая по август текущего года в дежурную часть полиции поступило 9 заявлений о кражах из домов и придомовых построек, расположенных в Иркутском районе, - сообщают в региональном МВД.

По словам оперативников, преступная группа проникала в жилые дома через окна. Подозреваемые похищали электроинструменты, которые потом сдавали в скупки по городу. Среди подозреваемых оказались местные жители в возрасте 32 и 36 лет. Оба были ранее судимы за кражи.

Места сбыта похищенных инструментов установлены. Оттуда изъяли вещественные доказательства по уголовному делу.