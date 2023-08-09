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НовостиПроисшествия9 августа 2023 1:05

Подозреваемые в кражах электроинструментов задержаны в Иркутском районе

Мужчины похитили инструменты на сумму более 1,5 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Подозреваемые в кражах электроинструментов задержаны в Иркутском районе

Подозреваемые в кражах электроинструментов задержаны в Иркутском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе полиция задержала группу лиц, которая подозревается в похищении электроинструментов из жилых домов. Мужчины украли инструменты на сумму более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области.

- С мая по август текущего года в дежурную часть полиции поступило 9 заявлений о кражах из домов и придомовых построек, расположенных в Иркутском районе, - сообщают в региональном МВД.

По словам оперативников, преступная группа проникала в жилые дома через окна. Подозреваемые похищали электроинструменты, которые потом сдавали в скупки по городу. Среди подозреваемых оказались местные жители в возрасте 32 и 36 лет. Оба были ранее судимы за кражи.

Места сбыта похищенных инструментов установлены. Оттуда изъяли вещественные доказательства по уголовному делу.