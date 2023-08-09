Кратковременный дождь и облачность ожидают жителей Иркутска 9 августа 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Календарь отсчитывает дни последнего летнего месяца, а над столицей Приангарья повисли серые тучи. Кажется, что жители региона так и не успели вдоволь позагорать и отдохнуть на пляже. Ждать ли сегодня возвращения солнца? Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Иркутске 9 августа 2023 года.

Погода в Иркутске 9 августа 2023 года

- Порывы северо-западного ветра в городе достигнут 10 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +23...+25 градусов, - говорят метеорологи. - Ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность.

Согласно прогнозу специалистов, погода в Иркутске 9 августа 2023 года "подарит" жителям слякоть и лужи. Напомним, ранее КП-Иркутск писала о предупреждении МЧС в связи с ухудшением погоды в целом по Иркутской области.