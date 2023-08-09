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НовостиОбщество9 августа 2023 3:03

Боевое знамя торжественно вручили иркутской авиаэскадрилье Росгвардии

Кроме того, военнослужащие получили 20 государственных наград
Таисия ЧЕМИСОВА
Боевое знамя торжественно вручили Иркутской авиаэскадрилье Росгвардии

Боевое знамя торжественно вручили Иркутской авиаэскадрилье Росгвардии

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Боевое знамя торжественно передали иркутской авиационной эскадрилье Росгвардии. В церемонии принял участие глава региона Игорь Кобзев, генералы и офицеры управления округа, ветераны войск правопорядка и представители силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

От имени президента России, знамя вручал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.

- Я уверен, что Боевое знамя в надежных руках. А росгвардейцы будут твердо стоять на страже своей страны, защищать мир и покой граждан России, обеспечивая безопасность Родины на земле и в воздухе, - отметил Николай Марков.

Кроме того, военнослужащим, которые отличились в зоне специальной военной операции вручили 20 государственных наград.