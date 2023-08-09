Боевое знамя торжественно вручили Иркутской авиаэскадрилье Росгвардии Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Боевое знамя торжественно передали иркутской авиационной эскадрилье Росгвардии. В церемонии принял участие глава региона Игорь Кобзев, генералы и офицеры управления округа, ветераны войск правопорядка и представители силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

От имени президента России, знамя вручал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.

- Я уверен, что Боевое знамя в надежных руках. А росгвардейцы будут твердо стоять на страже своей страны, защищать мир и покой граждан России, обеспечивая безопасность Родины на земле и в воздухе, - отметил Николай Марков.

Кроме того, военнослужащим, которые отличились в зоне специальной военной операции вручили 20 государственных наград.