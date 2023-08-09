Губернатор Иркутской области контролирует ремонт трассы Тайшет-Чуна-Братск

Сейчас работы ведутся на двух участках. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Трасса Тайшет-Чуда-Братск, протяженностью более 250 километров, активно ремонтируется этим летом. В целом дорогу планируется привести в нормативное состояние до 2027 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас работы ведутся на двух участках: более 11 километров в Чунском районе и 20 - в Тайшетском.

- Автомобильная дорога Тайшет – Чуна – Братск входит в опорную сеть РФ, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - По ней можно добраться до северной столицы Приангарья, минуя Тулун. Такой путь короче на 250 км, на преодоление маршрута требуется на четыре часа меньше. Эта дорога жизненно важна. Так, после затопления в Тулуне участка федеральной трассы она обеспечивала сообщение между районами области. Сегодня ремонт этой дороги находится на особом контроле. Очень важно, чтобы работы были выполнены качественно и в установленные сроки.

Как пояснил глава минтранса региона Максим Лобанов, отремонтированные в этом году участки трассы станут первыми в целом комплексе работ, который планируется провести в течение нескольких лет. До 2027 года в порядок приведут 11 участков общей протяженностью более 120 километров. Кроме того, обновят два моста через реки Топорок и Джидыкан.