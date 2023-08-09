В Нижнеилимском районе разыскивают пропавшего Александра Липина

Поисковые отряды нашли в лесном массиве мужской ботинок и следы Фото: СУ СКР по Иркутской области

34-летний Александр Липин разыскивается в Нижнеилимском районе. 6 июля мужчина ушел в лес в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- 6 июля стажер охранника частного охранного предприятия Александр Липин вышел с поста охраны, расположенного в п. Новая Игирма на 11 километров автомобильной дороги «Восточная Магистраль» и ушел в лес в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не известно, - сообщают в следственном комитете.

Поисковые отряды осмотрели лесной массив. Там обнаружили следы человека и мужской ботинок. Как сообщает общественная организация охотников и рыболовов, в месте пропажи мужчины обитает много медведей, которые могут угрожать жизни человека.