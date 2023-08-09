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НовостиОбщество9 августа 2023 4:12

На вокзале в Братском районе появятся навесы для пассажиров

Навесы защитят людей от дождя и снега
Таисия ЧЕМИСОВА
На вокзале в Братском районе появятся навесы для пассажиров

На вокзале в Братском районе появятся навесы для пассажиров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На посадочной платформе вокзала появятся навесы для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Транспортная прокуратура Братска провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем состоянии пассажирской платформы вокзала Падунские Пороги, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, на платформе для пассажиров отсутствуют навесы, которые могли бы укрыть людей в дождливую и снежную погоду.

Падунским районным судом Братска иск об оборудовании навесов был удовлетворен.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Братска, который украл в продуктовом магазине несколько плиток шоколада на сумму 10 тысяч рублей.