На вокзале в Братском районе появятся навесы для пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На посадочной платформе вокзала появятся навесы для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Транспортная прокуратура Братска провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем состоянии пассажирской платформы вокзала Падунские Пороги, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, на платформе для пассажиров отсутствуют навесы, которые могли бы укрыть людей в дождливую и снежную погоду.

Падунским районным судом Братска иск об оборудовании навесов был удовлетворен.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Братска, который украл в продуктовом магазине несколько плиток шоколада на сумму 10 тысяч рублей.