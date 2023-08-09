Около пяти тысяч семей получили выплаты при рождении ребенка в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 4 939 семей. Еще 112 семей получили выплату в размере 35 тысяч рублей при одновременном рождении двух и более детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Выплаты предоставляются семьям, чей средний доход на душу населения ниже двукратной величины прожиточного минимума, который устанавливается в расчете на душу населения по району, где проживает семья, – отметил министр социального развития Владимир Родионов.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление не позднее шесть месяцев со дня рождения ребенка. А для выплаты при одновременном рождении двух и более детей, следует подать заявление по истечении шести месяцев со дня рождения детей, но не позднее двенадцати месяцев со дня их рождения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области провели капитальный ремонт в 72 многоквартирных домах.