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НовостиОбщество9 августа 2023 5:02

Форум легкой промышленности пройдет в Иркутской области 16 августа

В форуме примут участие около 400 человек
Таисия ЧЕМИСОВА
Форум легкой промышленности пройдет в Иркутской области

Форум легкой промышленности пройдет в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

16 августа в Иркутской области состоится первый форум легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В форуме примут участие около 400 человек. Среди них производители региона, федеральные бренды, поставщики оборудования и представители органов власти.

- На форуме выступят 15 экспертов, среди которых глава представительства JUKI в России Гаджи Кадиев, главный редактор журнала «Легкая промышленность» Ольга Яковенко, руководитель департамента цифровой печати на текстиле компании Konica Minolta и многие другие, - сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, на форуме будут обсуждать актуальные вопросы: обучение и мотивация специалистов, регистрация товарного знака, закупка материалов и логистика и техническое оснащение.

Активных участников форума ждут подарки и розыгрыш промышленного оверлока.