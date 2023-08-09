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НовостиПроисшествия9 августа 2023 5:52

Очевидцы спасли женщину из горящего дома в Усольском районе

Пострадавшая получила легкое отравление угарным газом
Таисия ЧЕМИСОВА
Очевидцы спасли женщину из горящего дома в Усольском районе

Очевидцы спасли женщину из горящего дома в Усольском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 9 августа произошел пожар в поселке Мишелевка. Горел частный одноэтажный дом. Очевидцы спасли оттуда женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в пятом часу. До прибытия пожарных, очевидцы эвакуировали из дома 50-летнюю женщину. На момент прибытия бригады, дом горел изнутри, из-под кровли шел дым, сообщают в региональном МЧС.

Площадь пожара составила 13,5 квадратных метров. Пострадали входная дверь и перекрытие дома. Женщина получила легкое отравление угарным газом. Ее госпитализировали.

Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

За сутки в регионе произошло шесть пожаров, два – на автотранспорте, один случился в гаражном кооперативе, три раза происходило возгорание мусора. Еще три возгорания - из-за неосторожного обращения с огнём. Два пожара связаны с коротким замыканием Кроме того, зарегистрирован один поджог.