Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 7:35

Жителям Иркутска напомнили о запрете вмешательства в работу ж/д транспорта

Это категорически запрещено
Елена СИНИЦА
Жителям Иркутска напомнили о запрете вмешательства в работу ж/д транспорта

Жителям Иркутска напомнили о запрете вмешательства в работу ж/д транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Иркутска напомнили, что вмешиваться в работу железнодорожного транспорта категорически запрещено. Помимо того, что может быть нарушен график следования поездов, может произойти и гибель людей. Об этом сообщили в администрации города.

- Любое постороннее вмешательство, направленное на дестабилизацию и деорганизацию железнодорожных перевозок, влечет за собой уголовную ответственность, - говорят в администрации.

По статьям о диверсии и приведении в негодность транспортных средств может грозить лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.