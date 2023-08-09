Жителям Иркутска напомнили о запрете вмешательства в работу ж/д транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Иркутска напомнили, что вмешиваться в работу железнодорожного транспорта категорически запрещено. Помимо того, что может быть нарушен график следования поездов, может произойти и гибель людей. Об этом сообщили в администрации города.

- Любое постороннее вмешательство, направленное на дестабилизацию и деорганизацию железнодорожных перевозок, влечет за собой уголовную ответственность, - говорят в администрации.

По статьям о диверсии и приведении в негодность транспортных средств может грозить лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.