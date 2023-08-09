Уроженца Иркутской области подозревают в покушении на убийство жителя другого региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Камчатском крае завели уголовное дело из-за покушения на убийство жителя Краснодарского края. В произошедшем подозревается 30-летний житель Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба следкома Камчатского края.

-По имеющейся информации, 3 августа мужчина вместе с 46-летним жителем Краснодарского края поругались. Из-за этого злоумышленник нанес режущим предметом удар в область шеи своему оппоненту, - говорят в следкоме.

Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, смерть потерпевшего не наступила. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.