В Иркутской области осудили мужчину за изнасилование девушки в 2001 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Усолье-Сибирском осужден мужчина за тяжкое преступление, совершенное более 22 лет назад. Об этом сообщают пресс-службы следкома и прокуратуры области.

Усольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. Он признан виновным в изнасиловании девушки. По данным следствия, в 2001 году двое молодых людей встретили на улице девушку. Они применили к ней физическое и психологическое насилие, завели ее в квартиру, после чего изнасиловали.

По горячим следам одного из подозреваемых задержали и осудили в 2001 году, второму же удалось скрыться. В 2022 году его задержали и поместили под стражу.

Как итог, суд его приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.