В Братске главу службы техзаказчика Фонда капремонта МКД уличили в подкупе Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности представителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

-В мае 2023 года представитель регионального оператора системы капитального ремонта многоквартирных домов неоднократно получала деньги в виде коммерческих подкупов от руководителей подрядных организаций. Деньги давались за приемку выполненных работ. В совокупности так было получено не меньше 250 тысяч рублей, - говорят в следкоме.

Накануне следствием выявлен аналогичный факт противоправной деятельности. Обвиняемая в декабре прошлого года получила еще 295 тысяч рублей от ИП за сокрытие нарушений сроков сдачи объектов капремонта в п. Магистральный, г. Железногорск-Илимский и п. Улькан.