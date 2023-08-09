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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:17

В Братске главу службы техзаказчика Фонда капремонта МКД уличили в подкупе

В Братске главу службы техзаказчика Фонда капремонта МКД подозревают в подкупе
Елена СИНИЦА
В Братске главу службы техзаказчика Фонда капремонта МКД уличили в подкупе

В Братске главу службы техзаказчика Фонда капремонта МКД уличили в подкупе

Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности представителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

-В мае 2023 года представитель регионального оператора системы капитального ремонта многоквартирных домов неоднократно получала деньги в виде коммерческих подкупов от руководителей подрядных организаций. Деньги давались за приемку выполненных работ. В совокупности так было получено не меньше 250 тысяч рублей, - говорят в следкоме.

Накануне следствием выявлен аналогичный факт противоправной деятельности. Обвиняемая в декабре прошлого года получила еще 295 тысяч рублей от ИП за сокрытие нарушений сроков сдачи объектов капремонта в п. Магистральный, г. Железногорск-Илимский и п. Улькан.