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НовостиПолитика9 августа 2023 9:41

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию для жителей

Она состоится 9 августа в 18.00
Елена СИНИЦА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию для жителей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию для жителей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет 9 августа прямую линию для жителей. В прямом эфире он ответит на вопросы жителей региона, а также расскажет о достижениях текущего года.

Трансляция начнется в 18:00 на телеканале «Россия 24». В пресс-службе правительства региона напомнили, что на прямую линию в декабре прошлого года поступило свыше тысячи обращений. За полтора часа кол-центр принял примерно 346 звонков.

В большей степени жителей волновали вопросы благоустройства, состояния дорог, мер социальной поддержки и работы транспорта.

Телефон прямой линии: 8-800-2000-665.