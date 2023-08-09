Участники СВО призвали мобилизовать избивших бойца в Забайкалье. Фото: телеграм-канал Александра Осипова

Участники СВО предложили мобилизовать жителей Забайкалья, которые избили бойца СВО. Обращение бойцов с таким призывом опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

-До меня и моих товарищей дошла информация о бесчеловечном избиении какими-то отморозками ветерана СВО. Я выражу своё мнение и тех, кто находится здесь. Их нужно срочно мобилизовать и отправить в красную зону, - сказал один из обратившихся.

С его слов, нападавшие должны прочувствовать "на своей шкуре", что испытывают участники СВО.

Также они пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления, добавив, что сделают все возможное, чтобы виновные не ушли от ответственности.

Ранее стало известно, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Спустя время полиция задержала 27-летнего подозреваемого, дело завели по статье о повреждении имущества - нападавшие разбили автомобиль пострадавшего.

Позднее был задержан второй участник избиения, третьего объявили розыск. В настоящее время расследуются три уголовных дела. КП-Иркутск удалось поговорить с сестрой пострадавшего, а также с ним самим.