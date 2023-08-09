Орден мужества вручили семье погибшего на СВО бойца из Иркутска Михаила Зуева. Фото: телеграм-канал Руслана Болотова

Орден Мужества (посмертно) мэр Иркутска Руслан Болотов вручил 9 августа родным и близким младшего сержанта Михаила Зуева, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом Болотов написал в своем телеграм-канале.

- Эта награда – знак всенародного признания стойкости и патриотизма наших ребят, - прокомментировал он.

Руслан Болотов также добавил, что такие сильные духом мужчины - гордость и надежная опора для нашей страны. Он отметил, что память о всех бойцах будет храниться в семьях бережно.

Кроме этого, он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Михаил в числе многих иркутян встал на защиту Родины. Такие честные, сильные духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, её надежной опорой. Убеждён: память о всех без исключения бойцах будет бережно храниться в семьях, в родном городе. Выражаю искренние соболезнования родным Михаила.