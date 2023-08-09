Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил о мерах поддержки участников СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

На прямой линии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки участников военной операции и их семей. Об этом сообщает weacom.ru.

Всего в регионе действуют 37 мер поддержки. В их числе бесплатный проезд для школьников, организация их отдыха, дополнительное профобразование для членов семей, оказание адресной помощи.

Кроме этого, организовано бесплатное питание для школьников - детей мобилизованных, контрактников, а также добровольцев. Мера распространяется также на детей раненых и погибших бойцов.