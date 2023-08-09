Ветеринар перечислила продукты, которыми нельзя кормить кошек и собак Фото: Даниил ОПАРИН

Ветеринар Маргарита Наумова также отметила, что молочные продукты не рекомендуется давать кошкам и собакам, так как они могут вызвать проблемы с пищеварением, диарею и аллергические реакции. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она подчеркнула, что важно помнить, что питание животных должно быть сбалансированным и соответствовать их потребностям. Лучше всего консультироваться с ветеринаром, чтобы получить рекомендации по правильному питанию своего питомца.