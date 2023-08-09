В Иркутске займутся реконструкцией Качугской развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство автомобильной развязки на выезде из Иркутска в сторону Качугского и Александровского трактов запланировано на 2025-2026 годы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов во время прямой линии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По словам министра, через существующую развязку проезжает большое количество автомобилей, что приводит к интенсивной нагрузке на дорогу.

Технические решения по строительству новой развязки уже готовы, и проект будет направлен на экспертизу до конца года. Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей, и будет подана заявка на федеральную поддержку.