В Иркутске займутся реконструкцией Качугской развязки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительство автомобильной развязки на выезде из Иркутска в сторону Качугского и Александровского трактов запланировано на 2025-2026 годы. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов во время прямой линии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
По словам министра, через существующую развязку проезжает большое количество автомобилей, что приводит к интенсивной нагрузке на дорогу.
Технические решения по строительству новой развязки уже готовы, и проект будет направлен на экспертизу до конца года. Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей, и будет подана заявка на федеральную поддержку.