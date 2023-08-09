В Иркутской области хотят построить перехватывающую парковку у переправы на Ольхон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас Ольхон не выдерживает наплыва желающих отдохнуть на нем. В этом году будет установлен новый рекорд - более трех млн туристов. Об этом во время прямой линии заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

- Поэтому нужно найти золотую середину, которая должна удовлетворять возможности поселения, - сказал он, передает Байкал24.

В рамках прямой линии министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов доложил, что сейчас обсуждается вопрос о переправе на Ольхон. В частности, также обсуждается создание перехватывающей парковки, которая будет местом накопления очереди из желающих переправиться на остров.