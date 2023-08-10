Около 1500 обращений поступило во время прямой линии с губернатором Иркутской области

1500 обращений от жителей поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Около 1500 обращений от жителей Иркутской области поступило на прямую линию с губернатором региона Игорем Кобзевым 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

1000 обращений поступило в социальных сетях и 500 звонков приняли операторы кол-центра. Самые частые обращения от жителей области были связаны с работой общественного транспорта, ЖКХ, развитием здравоохранения и социальными сферами. Кроме того, губернатор подчеркнул, что Иркутская область стала для него вторым домом.

- Я благодарен жителям региона за то, что их беспокоят вопросы развития территорий. Иркутская область - это большой и богатый край. В регионе очень развитая экономика, но можно сделать область еще сильнее, еще богаче, если действовать сообща, - отметил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что губернатор Иркутской области высказался о требованиях к поступлению в новое Суворовское училище, которое откроет свои двери для курсантов 1 сентября.