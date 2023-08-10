Поправки в закон об охране Байкала обезопасят Слюдянский район от селей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время прямой линии 9 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что поправки в закон «Об охране озера Байкал» позволят построить селезащитные сооружения в Слюдянском районе. Так получится обезопасить не только жителей района от схода селей, но и Байкал – от попадания в озеро отходов БЦБК.

- На первом этапе – восстановление селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Это вопрос принципиальный для меня. В этом году по Байкальску мы ощутили последствия селевых потоков, до сих пор их устраняем, - рассказал на прямой линии Игорь Кобзев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о перехватывающей парковке у переправы на Ольхон, которую хотят построить в Иркутской области.