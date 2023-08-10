Дети участников СВО в школах Иркутской области будут бесплатно питаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 900 детей участников СВО получат бесплатное питание в школах Иркутской области. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев на прямой линии 9 августа.

- Для детей, которые бесплатно питались в прошлом году, автоматически продлевается мера поддержки на весь следующий год. Родителям не нужно подавать дополнительные заявления. А те, кто не оформлял меру поддержки, уже могут писать заявления, – сообщил Игорь Кобзев.

В перечень детей, которые могут бесплатно питаться в школах вошли дети мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, мера поддержки распространяется на пасынков и падчериц участников СВО.

Как сообщают в министерстве социального развития, поддержка прекращается, если контракт родителя-военнослужащего закончился.

Бесплатное питание могут получать и несовершеннолетние студенты из числа детей участников СВО, но только если они обучаются за счет бюджета Иркутской области в профессиональных организациях.