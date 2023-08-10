Движение на мосту через реку Лена восстановили в Жигаловском районе

Фото: ОГКУ «Дирекция автодорог»

Движение по понтонному мосту через реку Лена возобновили на автодороге Жигалово-Казачинское в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ОГКУ «Дирекция автодорог».

- Подрядчики заменили прогоны сооружения, сделали настил, провели сварочные работы и закрепили связующие устройства, - сообщают в учреждении.

Напомним, с 3 августа на мосту перекрыли движение всех транспортных средств из-за повреждения. Сейчас грузоподъемность не должна быть больше 30 тонн.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в 2025-2026 году начнется строительство автомобильной развязки на выезде из Иркутска в сторону Качугского и Александровского трактов.