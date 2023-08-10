В Иркутске построят филиал поликлиники городской клинической больницы №1 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Филиал поликлиники городской клинической больницы №1 планируют построить в Иркутске. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии.

- К поликлинике сейчас прикреплено более 100 человек – это гораздо больше расчетных показателей, поэтому новый филиал необходим, - отметил глава региона.

Здание планируют возвести в границах улиц Ширямова – Дыбовского – Депутатская. Средства на строительство поликлиники выделят в 2026-2027 годах.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о намерениях губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обезопасить жителей Слюдянского района от селей.