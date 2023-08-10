Светофор на улице Ярославского в Ново-Ленино отключат до 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светофор на улице Ярославского в Ново-Ленино не будет работать до 17:00. Об этом сообщили в телеграмм-канале администрации Иркутска.

- Внимание! В связи с плановым отключением электроэнергии до 17:00 не работает светофор на объездной Ново-Ленино (ул. Ярославского), - сообщают в администрации города.

Кроме того, отключение света в Иркутске 10 августа 2023 года ожидается в четырех районах города.

Отключение света в Иркутске 10 августа 2023 года

Плановое отключение электроэнергии ожидается в Ленинском, Октябрьском, Правобережном и Свердловском районах. Например, в некоторых домах Ленинского района электричества не будет до 17:00, а в домах Правобережного округа Иркутска – до 18:00. Об этом сообщили в региональном энергосбыте.

Подробнее с адресами домов, в которых произойдет отключение света в Иркутске 10 августа 2023 года, можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.

СВЕТ 38

СВЕТ 38