Водитель сбил пешехода, который шел по краю дороги в Усть-Илимском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Водитель сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении в Усть-Илимском районе. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Иркутской области.

Около 23:00 водитель автомобиля «Тойота Марк 2» наехал на 41-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте, - сообщают в госавтоинспекции.

Кроме того, по словам сотрудников ведомства, с начала августа на дорогах Иркутской области погибли 3 пешехода. Все они находились на неосвещенных участков проезжей части без световозвращающих элементов.

Инспекторы напоминают, что в темное время и в дождливую погоду водителям трудно заметить людей на проезжей части, особенно, если их одежда темного цвета. Поэтому пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, что позволит водителю избежать наезда.