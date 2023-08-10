Мелкое взяточничество пресекли полицейские на вокзале Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске возбудили уголовное дело из-за мелкого взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского управление МВД России на транспорте.

- При патрулировании привокзальной площади на станции Иркутск-Пассажирский полицейские заметили 45-летнего мужчину, который курил в неположенном месте. Правонарушитель попытался уйти от ответственности и дать сотрудникам взятку в размере двух тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

Заведено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Расследование продолжается.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о владельцах незаконного проката квадроциклов в Листвянке, из-за которых в ДТП пострадали два человека.