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НовостиПроисшествия10 августа 2023 4:54

Мелкое взяточничество пресекли полицейские на вокзале Иркутска

Правонарушитель пытался дать сотрудникам МВД две тысячи
Таисия ЧЕМИСОВА
Мелкое взяточничество пресекли полицейские на вокзале Иркутска

Мелкое взяточничество пресекли полицейские на вокзале Иркутска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске возбудили уголовное дело из-за мелкого взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского управление МВД России на транспорте.

- При патрулировании привокзальной площади на станции Иркутск-Пассажирский полицейские заметили 45-летнего мужчину, который курил в неположенном месте. Правонарушитель попытался уйти от ответственности и дать сотрудникам взятку в размере двух тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

Заведено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Расследование продолжается.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о владельцах незаконного проката квадроциклов в Листвянке, из-за которых в ДТП пострадали два человека.