В Бурятии мужчина получил реальный срок за то, что ударил жену в ягодицу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ссора супругов обернулась реальным сроком для мужа в Бурятии. Инициатором скандала из-за пустяка стал подвыпивший мужчина. Он обрушился на жену с руганью, а затем принялся избивать: несколько раз ударил кулаками по голове, а затем взялся за кастрюлю. Этого тирану показалось мало. Рассвирепев окончательно, он схватился за нож и несколько раз вонзил лезвие женщине в ягодицу, повторяя, что собирается убить ее. Сибирячка была в ужасе и восприняла все слова всерьез. К счастью, все обошлось, и потерпевшая выжила. Ее супруга арестовали.

- Приговором Джидинского районного суда Бурятии от 16 мая 2023 года подозреваемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением оружия", ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством", и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе Верховного суда республики, который рассматривал совместную апелляционную жалобу супругов.

Несмотря на пережитое, сердобольная женщина попросила не лишать ее мужа свободы. Однако служители Фемиды оставили приговор без изменения. Домашний тиран получил реальный срок.