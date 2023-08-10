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НовостиОбщество10 августа 2023 5:28

Пожарные учения проходят рядом с клинической больницей № 1 в Иркутске

Сотрудники МЧС просят иркутян отнестись к учениям с пониманием
Таисия ЧЕМИСОВА
Пожарные учения проходят рядом с клинической больницей № 1в Иркутске

Пожарные учения проходят рядом с клинической больницей № 1в Иркутске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожаро-тактические учения проходят рядом с клинической больнице №1 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Именно учения могут увидеть очевидцы, которые проезжают по улице Байкальской.

— Просим соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием: такие учения необходимы пожарным, чтобы в случае настоящего происшествия время реагирования было минимальным, — отмечают в телеграм-канале сотрудники пресс-службы МЧС.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в Братске на котором пострадала 43-летняя женщина. Она получила термический ожог лица и отравление угарным газом.