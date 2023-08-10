«Ростелеком» выводит на новый уровень цифровизацию здравоохранения Иркутской области

Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

Промежуточные результаты работы в ЕЦП.МИС обсудили на конференции «Цифровая трансформация здравоохранения Иркутской области». На мероприятии, которое состоялось сегодня в столице Приангарья, собрались эксперты группы компаний «Ростелекома», главные врачи, ИТ-специалисты медучреждений и представители органов управления здравоохранением региона.

На вопросы пользователей ответили специалисты ПАО «Ростелеком», ГК «Цифромед», «РТ МИС», «РТК Радиология». Также вендоры — организации, поставляющие свои решения для цифровизации медицинских процессов, — рассказали о планах по развитию своих программных продуктов.

Информационная система ЕЦП.МИС была внедрена в учреждения здравоохранения области в 2022 году. Обучение по работе в ней прошли более 12 000 медсотрудников.

«Иркутская область устойчиво растет в рейтинге “Цифровой зрелости” Минцифры РФ, за 2022 год регион поднялся на 35 позиций. Это очень хороший показатель. За прошлый год врачами было выписано порядка 10 миллионов направлений, сформирована положительная динамика по созданию структурированных электронных медицинских документов. Вместе с тем есть зоны развития, например, запись на прием к врачу через портал госуслуг», — подчеркнул генеральный директор «РТ МИС» Александр Мартыненко.

В системе реализован электронный медицинский документооборот, отображаются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая важная для лечения информация. Платформа обеспечивает межведомственное взаимодействие, а также способствует достижению показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ».

«В ЕЦП.МИС были реализованы современные подходы к архитектуре информационных систем и применены наработки, которые обеспечивают ей высокую доступность и гибкость. У платформы удобный интерфейс и широкий спектр функциональности. Уверен, что врачи нашей области оценят ЕЦП.МИС наряду с коллегами из 2 000 медучреждений других регионов страны», — сообщил директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.

Положительный эффект от внедрения единого решения — возможность обмена опытом с коллегами и масштабирование лучших практик на все учреждения здравоохранения. Так, главный врач Ангарской городской детской больницы №1 Валерий Голубев поделился опытом настройки, запуска и эксплуатации модуля «Формирование реестров счетов».

Также в рамках мероприятия его участники посетили Иркутскую районную больницу и изучили опыт функционирования автоматизированных рабочих мест регистратора, врача поликлиники и сотрудника клинико-диагностической лаборатории.

Главный врач по амбулаторно-поликлинической работе этого лечебного учреждения Евгения Окладникова рассказала о достигнутых результатах: за период эксплуатации в системе уже оформлено более 9 000 электронных листков нетрудоспособности, 218 000 посещений, при этом во втором квартале 2023 года, по сравнению с первым, на 10% снизилась неявка по дистанционной записи.