Водитель устроил ДТП, в котором пострадала женщина в Тайшетском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

На автодороге Р-255 «Сибирь» 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик с полуприцепом. Из-за столкновения пассажирка получила травмы. Женщину госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Иркутской области.

- Сотрудники ДПС прибыли на место аварии и проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Процедура показала наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе, -сообщают в пресс-службе госавтоинспекции.

Как сообщают сотрудники ведомства, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о водителе, который сбил пешехода в Усть-Илимском районе.