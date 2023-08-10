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НовостиОбщество10 августа 2023 7:05

К 1 сентября в Братске обновят фасад школы №15 и благоустроят территорию

На сегодняшний день в школе уже заменили кровлю, инженерные сети
Елена СИНИЦА
К 1 сентября в Братске обновят фасад школы №15 и благоустроят территорию

К 1 сентября в Братске обновят фасад школы №15 и благоустроят территорию

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт фасада школы №15 в Братске будет продолжен, сейчас специалисты готовят прилегающую территорию к благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно плану, лицевую часть фасада и пришкольную территорию приведут в порядок к 1 сентября, рассказал мэр города Сергей Серебренников губернатору региона Игорю Кобзеву во время прямой линии.

На сегодняшний день в школе уже заменили кровлю, инженерные сети, отремонтировали классы и спортивные залы, также закуплена новая мебель.

Губернатор получил мэру проконтролировать качество выполнения работ