Ремонт школы №15 в Братске будет закончен к 1 сентября

О том, как идет ремонт в школе главе региона доложил мэр Братска Сергей Серебренников. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во время прямой линии с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым поступило несколько вопросов, связанных с детскими образовательными учреждениями. Так, жительница Братска поинтересовалась, успеют ли завершить ремонт школы №15 к началу учебного года.

О том, как идет ремонт главе региона доложил мэр города Сергей Серебренников. В школе уже провели целый комплекс работ: в рамках нацпроекта «Развитие образования» на это выделялось 120 миллионов рублей. Осталось отремонтировать фасад, входную группу и облагородить территорию. Сейчас этим активно занимаются: мэр заверил губернатора и жителей Братска в том, что 1 сентября школа начнет работу.

Еще один вопрос касался нехватки мест в детских садах в Иркутском районе. Игорь Кобзев поручил представителю местной администрации разобраться с проблемой конкретной семьи. И в то же время отметил, что проблема действительно существует и сейчас ведется большая работа по ее решению.

Уже ведется строительство новых дошкольных детских учреждений в микрорайоне Березовый и Усть-Куде, готовится начало работ в Маркова. Кроме того, новые детские сады планируется построить в Молодежном, Мамонах, Хомутово, Столбова и в Карлуке. В Березовом так же строится новая школа.