В Иркутской области создадут два образовательно-производственных кластера Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области подписали соглашение о партнерстве в создании и развитии двух образовательно-производственных кластеров среднего профессионального образования. Документ подписан совместно с организациями для подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По имеющейся информации, базовыми площадками будет Иркутский техникум авиастроения и Сибирский колледж транспорта и строительства. Эти организации оказались в числе победителей федерального конкурса на получение грантов в следующем году по программе "Профессионалитет".

Размер гранта - 100 млн рублей. На эти деньги организации смогут приобрести оборудование и программное обеспечение.