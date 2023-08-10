В колонии Иркутска пресекли крупную доставку телефонов и сим-карт. Фото: ГУФСИН Иркутской области

В исправительной колонии Иркутска пресекли попытку доставки крупной партии телефонов и сим-карт. Днем 9 августа бдительный часовой услышал хлопок, похожий на выстрел из пневмопушки, и немедленно доложил об этом в дежурную часть учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

Осмотрев территорию, сотрудники дежурной смены нашли сверток, где были 13 мобильных телефонов и 19 сим-карт. Самого стрелка задержать не смогли, так как он успел скрыться во дворах жилых домов, которые находятся вблизи жилых домов.

Все изъятые средства мобильной связи будут уничтожены, а в колонии проводится проверка для установления заказчика незаконной посылки.