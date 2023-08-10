В Иркутской области нашли подозреваемого в пропаганде экстремистской организации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области полицейские выявили подозреваемого пропаганде и участвовавшего в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что отбывающий наказание в колонии в Тулунском районе 36-летний мужчина пропагандировал деятельность запрещенной организации.

Сейчас правоохранительные и следственные органы завели уголовное дело, проводятся проверки.