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НовостиПроисшествия10 августа 2023 9:13

В Иркутской области нашли подозреваемого в пропаганде экстремистской организации

В Тулунском районе отбывающий наказание в колонии пропагандировал запрещенную организацию
Елена СИНИЦА
В Иркутской области нашли подозреваемого в пропаганде экстремистской организации

В Иркутской области нашли подозреваемого в пропаганде экстремистской организации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области полицейские выявили подозреваемого пропаганде и участвовавшего в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что отбывающий наказание в колонии в Тулунском районе 36-летний мужчина пропагандировал деятельность запрещенной организации.

Сейчас правоохранительные и следственные органы завели уголовное дело, проводятся проверки.