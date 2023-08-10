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НовостиОбщество10 августа 2023 9:35

Из-за пожаров введен режим ЧС ввели в лесах Бодайбинского района

Жителям временно запрещено посещать лесные участки
Елена СИНИЦА
Из-за пожаров введен режим ЧС ввели в лесах Бодайбинского района

Из-за пожаров введен режим ЧС ввели в лесах Бодайбинского района

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из-за лесных пожаров в Бодайбо и Бодайбинском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, как сообщается на официальном сайте муниципалитета.

В соответствии с этим решением, жителям временно запрещено посещать лесные участки и въезжать туда на автомобилях, за исключением случаев, связанных с тушением пожаров.

Местные власти также обратились к региональному Министерству лесного комплекса с просьбой о помощи Иркутской базы авиационной охраны лесов в тушении нескольких пожаров, находящихся в 50-70 километрах от населенных пунктов района.