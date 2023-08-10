Александр Ведерников: в Приангарье одна из лучших команд мэров и глав муниципальных образований

В форуме принимают участие более 200 руководителей местных органов власти. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Сегодня в Иркутске начал работу форум «Земля Иркутская». Для участия в нем собрались более 200 руководителей муниципальных образований и районов Иркутской области, эксперты, депутаты Законодательного Собрания и члены правительства региона. Это мероприятие носит в основном образовательный характер: лекции прочтут специалисты Российского общества «Знание» и АНО «Диалог Регионы». Главная задача - научить представителей местных органов власти современным форматам взаимодействия с населением, чтобы любой мог без проблем обратиться с вопросом и получить на него оперативный ответ.

На открытии форума губернатор Иркутской области подчеркнул важность слаженной работы всех уровней власти.

- Мы должны постоянно демонстрировать эффективную и качественную работу на благо Иркутской области и её жителей, - рассказал Игорь Кобзев. - В современном обществе власти мало хорошо работать и достойно выглядеть. Представители власти должны быть открыты для диалога с гражданами, ответственны перед ними.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников так же приветствовал участников мероприятия.

- У нас прекрасные мэры, хорошие главы, в том числе продвинутые в цифровом пространстве, - подчеркнул Александр Ведерников. – И если бы было всероссийское командное соревнование, то команда Приангарья во главе с губернатором Иркутской области стояла бы на пьедестале.