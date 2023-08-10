Прокуратура поставила на контроль задержку рейса из Нижнеангарска в Иркутск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Байкальская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам задержанных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, 10 августа из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается вылет рейсов авиакомпании «Ангара» по маршрутам «Нижнеангарск-Улан-Удэ» и «Нижнеангарск-Иркутск».

В Улан-Удэ рейс перенесли на 11 августа на 17.00, а в Иркутск - на этот же день, но на 12.30.

Байкальская транспортная прокуратура проводит мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров.