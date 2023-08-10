Презентация альманаха «Вектор Донбасса» пройдет в Иркутске 16 августа. Фото: пресс-служба Молчановки

Презентация альманаха «Вектор Донбасса» пройдет в Иркутске 16 августа в 15:00 в Молчановке в рамках фестиваля «Литературно-театральные вечера “Этим летом в Иркутске” – 2023». Его подготовили литераторы из Луганской Народной Республики и писатели из Иркутска. В этот сборник вошли работы более 30 авторов из разных городов, включая Донбасс, Минск, Москву, Санкт-Петербург, Иркутск и другие. Тематика представленных произведений в альманахе в основном связана с событиями Великой Отечественной войны и современными событиями в Донбассе. Книга тиражом 300 экземпляров выпущена при поддержке благотворительного фонда «Любимый город» и иркутского отделения Российского военно-исторического общества.

О книге на презентации расскажут ее составители: историк, журналист и писатель Станислав Гольдфарб, литературовед и публицист Андрей Чернов. Авторы из Донбасса, Елена Заславская и Нина Ищенко, представят свои работы, которые вошли в альманах.

Нина Ищенко представит свои работы, которые вошли в альманах. Фото: пресс-служба Молчановки

«Это продолжение традиции фестиваля “Этим летом в Иркутске”, заложенной Геннадием Сапроновым, когда именно к фестивалю выходили новые книги. Мы рады представить альманах с произведениями иркутских авторов и писателей из новых регионов России», – отметила директор Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Встретиться с авторами альманаха можно будет еще 16 августа в 18:00 в «ПродаЛите» по адресу: 3 Июля, 25, а также в Кутулике – 18 августа в 17:00 в Мемориальном музее Александра Вампилова.