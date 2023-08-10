Жителей Иркутской области приглашают на творческие встречи с авторами альманаха «Вектор Донбасса». Фото: пресс-служба Молчановки

Две творческие встречи ждут жителей Иркутской области с составителями и авторами альманаха «Вектор Донбасса». Историк, журналист и писатель Станислав Гольдфарб, литературовед и публицист Андрей Чернов, а также литераторы из Луганска – поэт и детский писатель Елена Заславская, культуролог и литературный критик Нина Ищенко – расскажут о себе и почитают свои произведения.

Мероприятия состоятся в Иркутске 16 августа в 18:00 в книжном магазине «ПродаЛитЪ» (ТРК «Модный квартал», ул. 3 июля, 25) и в поселке Забитуй 19 августа в 13:00 в Информационно-культурном центре (ул. Степана Разина, 1А).

Также в августе пройдут презентации сборника. Иркутяне смогут услышать историю создания альманаха в Молчановке 16 августа в 15:00, а 18 августа в 17:00 авторы встретятся с жителями Кутулика.

Справки по телефону: 48-66-80 (доб. 571)

Вход свободный